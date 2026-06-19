Viaduto Fronteira Oeste é liberado e passa a fazer ligação da Avenida  Zaida Jarros e BR-116 à freeway

Os primeiros motoristas acessaram o local após a retirada dos cones de sinalização. Rochane Carvalho / Agência RBS

O trânsito no Viaduto Fronteira Oeste foi liberado na manhã desta sexta-feira (19). Os primeiros motoristas acessaram o local às 9h23min, após a retirada dos cones de sinalização.

A nova alternativa fará a ligação da Avenida Zaida Jarros e a BR-116, em Porto Alegre, com a freeway, no sentido Litoral-Capital.

A obra, que começou em setembro do ano passado, tinha previsão inicial de entrega em até um ano, mas teve o prazo adiantado.

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Nesta semana, equipes finalizaram retoques, que incluíram o asfaltamento e sinalização. Na entrada do viaduto é possível encontrar placa indicativa sobre destino a Guaíba e Fronteira.

A obra custou cerca de R$ 7,5 milhões e foi elaborada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit). A intenção é eliminar o cruzamento entre quem segue para a freeway e quem ingressa na BR-116 rumo a Canoas.

O viaduto passa por cima de uma das alças já existentes no entroncamento entre as duas rodovias. Depois de passar pela elevada, o motorista seguirá o mesmo caminho que já é feito atualmente, fazendo um retorno próximo à caixa d'água da Polícia Rodoviária Federal.