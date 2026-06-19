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Viaduto Fronteira Oeste é liberado e passa a fazer ligação da Avenida  Zaida Jarros e BR-116 à freeway

Obra custou R$ 7,5 milhões e deve melhorar o fluxo no sentido Litoral-Capital

Rochane Carvalho

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