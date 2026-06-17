Vaca morre atropelada por carro na RS-040, em Viamão

Parte frontal do veículo ficou destruída. Marcos Pacheco / RBS TV

Uma vaca morreu após ser atropelada por um Jeep Renegade na RS-040, em Viamão, na Região Metropolitana, no início da manhã desta terça-feira (17). O condutor e a passageira do veículo não ficaram feridos.

Devido ao impacto, os airbgs do veículo foram acionados e o carro ocupa uma faixa da rodovia, causando bloqueio parcial próximo ao pedágio de Viamão, no sentindo Litoral-Capital. O trânsito está sendo desviado pelo sentido contrário, o que causa redução de velocidade no trecho.

O motorista relatou que estava saindo de casa e seguia para o trabalho, em Porto Alegre, no momento do acidente. Segundo ele, a vaca estava no meio da pista, em um trecho escuro da RS-040.

Há bloqueio parcial no trecho do acidente. Marcos Pacheco / RBS TV