Trânsito

BR-386
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Três pessoas morrem após acidente em Estrela

Colisão entre dois veículos ocorreu na tarde deste sábado na BR-386. Um adolescente de 12 anos foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Leandro Rodrigues

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