Três pessoas morrem após acidente em Estrela

Um acidente de trânsito tirou a vida de dois adultos e um adolescente na tarde deste sábado (13), no km 362 da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Ford Verona, com placas de Gravataí, e uma caminhonete Ford F-150, de Estrela. Segundo a ocorrência, o Verona cruzava a rodovia quando teria sido atingido pela caminhonete, que trafegava no sentido interior–capital.

Com o impacto, a caminhonete capotou, e ambos os veículos pararam às margens da rodovia. Morreram no local o motorista do Verona, de 46 anos, e a passageira, 48, ambos moradores de Gravataí.

Um menino de 12 anos, que também estava no veículo, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Bruno Born, em Lajeado. Porém, o hospital informou que ele não resistiu aos ferimentos.

Na caminhonete, dois ocupantes — ainda não identificados — sofreram ferimentos leves. Os nomes das vítimas não foram divulgados.