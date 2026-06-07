Trânsito

Acidente na freeway
Notícia

"Tinha uma moça embaixo da terra", relata único passageiro ileso que ajudou feridos após ônibus tombar na BR-290

Veículo saiu da pista e caiu em um barranco no km 42 da rodovia na noite de sábado (6); militar que viajava no ônibus ajudou no resgate

Carolina Aguaidas

Madu Brito

Duda Romagna

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