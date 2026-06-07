"Tinha uma moça embaixo da terra", relata único passageiro ileso que ajudou feridos após ônibus tombar na BR-290

Acidente aconteceu na noite de sábado, na freeway. PRF / Reprodução

O único passageiro que saiu ileso do ônibus que tombou na BR-290, em Glorinha, na região metropolitana de Porto Alegre, na noite de sábado (6), ajudou no resgate dos outros ocupantes do veículo. A viagem saiu de Curitiba (PR) com destino à capital gaúcha.

Entre as ações, o militar Oziel Batista da Silva Pereira ajudou a retirar as pessoas e prestou os primeiros atendimentos.

— Consegui fazer alguns curativos, consegui ajudar. Tinha uma moça que estava embaixo da terra. Eu e mais um rapaz conseguimos tirar a terra do rosto dela para ela conseguir respirar — relembra.

Militar Oziel Batista da Silva Pereira ajudou no resgate. RBS TV/Reprodução

O acidente deixou uma mulher de 69 anos morta e outras 11 pessoas feridas. Dois passageiros ficaram gravemente feridos. O veículo tombou no km 42 da rodovia, no sentido Litoral-Capital, por volta das 22h20min.

Pereira conta que foi surpreendido pelo barulho. De acordo com ele, houve dois estrondos antes de o ônibus perder o controle e sair da pista.

— Foram dois barulhos muito altos. Foi um primeiro barulho que parecia uma explosão mesmo. Daí o ônibus começou a puxar para o lado e veio o segundo barulho, que foi quando ele bateu no guard rail — disse.

O veículo saiu da pista, bateu contra a defensa metálica e tombou em um barranco às margens da rodovia. O ônibus percorreu cerca de cem metros encostado na estrutura antes de tombar e cair em um barranco.

Após o impacto, o militar conta que tentou agir rapidamente para evitar riscos maiores e prestar socorro.

— Quando eu vi que estava um pouco mais seguro, já me levantei e peguei o que eu tinha de equipamento para tentar fazer o resgate — comenta.

Voluntário de um grupo de resgate, ele disse que usou o treinamento para manter a calma e ajudar outros passageiros. Pereira estima que conseguiu socorrer diretamente cerca de quatro ou cinco pessoas.

Mesmo diante da gravidade do acidente, ele diz que ficou com a sensação de ter feito o possível:

— É uma sensação de dever cumprido e tu se sente bem consigo mesmo, apesar de ter um óbito. Mas tu se sente que as pessoas que tu podia ajudar, tu ajudou — pontua.

Neste domingo (7), o militar ainda está impactado com o que viveu.

— Um pouco acelerado, não dormi muito bem. O cara fica acelerado, fica adrenalinando no corpo, o cara fica rodando na cama, pensando o que mais poderia fazer, o que não devia ter feito — afirma.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Sobre o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da empresa Expresso Nordeste partiu de Curitiba, no Paraná, com destino a Porto Alegre. Ele saiu da pista e tombou por volta das 22h20min na altura do km 42, em Glorinha, no sentido Litoral-Capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, atingiu a defensa metálica e percorreu cerca de cem metros junto à estrutura antes de o veículo tombar. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O motorista conduzia o veículo desde Florianópolis, em Santa Catarina. Ele realizou o teste do bafômetro após o acidente, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Em nota, a empresa Expresso Nordeste afirmou que está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos.

Veja a nota na íntegra

Neste momento, a empresa está prestando todo o suporte necessário às pessoas envolvidas e acompanhando a ocorrência de perto.

Assim que obtivermos informações oficiais e confirmadas sobre o caso, estaremos à disposição para prestar os devidos esclarecimentos.



