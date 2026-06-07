Trânsito

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Notícia

Quatro pessoas seguem internadas após acidente com ônibus que deixou um morto e 11 feridos na freeway 

Mulher de 69 anos morreu no local; 11 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico e uma saiu ilesa

Guilherme Milman

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Carolina Fortes

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