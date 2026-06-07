Quatro pessoas seguem internadas após acidente com ônibus que deixou um morto e 11 feridos na freeway 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, atingiu a defensa metálica e percorreu cerca de 100 metros junto à estrutura antes de o veículo tombar PRF / Reprodução

Quatro vítimas do acidente envolvendo um ônibus na freeway, em Glorinha, na Região Metropolitana, no final da noite de sábado (6), seguiam internadas no início da noite deste domingo (7).

Duas mulheres estão sendo atendidas no hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Uma delas está internada na UTI, com quadro estável. A outra paciente passou por cirurgia à tarde e está na sala de recuperação, com quadro também estável.

Um paciente permanece internado em observação no hospital Dom João Becker, em Gravataí, e outro no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. Não há informação sobre o estado de saúde dos dois.

O veículo fazia o trajeto Curitiba-Porto Alegre e tombou na altura do quilômetro 42. Uma mulher de 69 anos morreu no local. Ela ainda não teve a identidade divulgada. No total, onze pessoas receberam atendimento médico. Um passageiro saiu ileso e auxiliou nos resgastes.

Sobre o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da empresa Expresso Nordeste partiu de Curitiba, no Paraná, com destino a Porto Alegre. Ele saiu da pista e tombou por volta das 22h20min na altura do quilômetro 42, em Glorinha, no sentido Litoral-Capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, atingiu a defensa metálica e percorreu cerca de 100 metros junto à estrutura antes de o veículo tombar. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O motorista conduzia o veículo desde Florianópolis, em Santa Catarina. Ele realizou o teste do bafômetro após o acidente, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Em nota, a empresa Expresso Nordeste afirmou que está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos.

Veja a nota na íntegra:

Neste momento, a empresa está prestando todo o suporte necessário às pessoas envolvidas e acompanhando a ocorrência de perto.