Trânsito

Trânsito violento
Notícia

Seis pessoas morreram em acidentes nas últimas horas no RS; veja onde 

Entre a noite de sexta-feira e a manhã deste sábado, foram registrados atropelamentos e colisões em rodovias estaduais e federais

Gabriela Plentz

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