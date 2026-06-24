Rua que liga Avenida Mauá ao Centro Histórico terá sentido alterado a partir de sábado; entenda

A Rua Coronel Vicente, que fazia a ligação da Mauá com a Avenida Júlio de Castilhos, terá seu sentido invertido a partir de sábado (17).
Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a medida busca coibir a entrada de motoristas no Centro Histórico a partir dali.
Atualmente, veículos que vêm da Avenida Castelo Branco acabam fazendo conversão proibida à esquerda.
Com a mudança, o acesso ao Centro seguirá pela Carlos Chagas, rua que já é considerada pela EPTC como a principal ligação da Mauá para a Júlio.
Acesso ao Centro Histórico pela Mauá
Até agora
- Quem vinha da região da rodoviária: entrada pela Rua Coronel Vicente
- Quem vinha da Castelo Branco: entrada pela Carlos Chagas, sendo proibido dobrar na Coronel Vicente
A partir de sábado
- Carlos Chagas sendo a opção para todos os veículos
Problema antigo
A conversão indevida já vinha sendo feita por motoristas na região há mais tempo. Antes da solução na inversão do fluxo, a EPTC já havia instalado tachões e reforçado a sinalização na avenida Mauá.
O entendimento, no entanto, é de que essas medidas não foram suficientes, e que os motoristas seguiam desrespeitando a norma no trecho.