Rua que liga Avenida Mauá ao Centro Histórico terá sentido alterado a partir de sábado; entenda

A rua Coronel Vicente fazia a ligação da Mauá com a avenida Júlio de Castilhos. Ian Tâmbara / Agência RBS

A Rua Coronel Vicente, que fazia a ligação da Mauá com a Avenida Júlio de Castilhos, terá seu sentido invertido a partir de sábado (17).

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a medida busca coibir a entrada de motoristas no Centro Histórico a partir dali.

Atualmente, veículos que vêm da Avenida Castelo Branco acabam fazendo conversão proibida à esquerda.

Com a mudança, o acesso ao Centro seguirá pela Carlos Chagas, rua que já é considerada pela EPTC como a principal ligação da Mauá para a Júlio.

Acesso ao Centro Histórico pela Mauá

Até agora

Quem vinha da região da rodoviária: entrada pela Rua Coronel Vicente

Quem vinha da Castelo Branco: entrada pela Carlos Chagas, sendo proibido dobrar na Coronel Vicente

A partir de sábado

Carlos Chagas sendo a opção para todos os veículos

Problema antigo

A conversão indevida já vinha sendo feita por motoristas na região há mais tempo. Antes da solução na inversão do fluxo, a EPTC já havia instalado tachões e reforçado a sinalização na avenida Mauá.