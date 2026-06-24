Trânsito

Mudança no trânsito
Notícia

Rua que liga Avenida Mauá ao Centro Histórico terá sentido alterado a partir de sábado; entenda

Rua Coronel Vicente terá direção invertida para evitar que motoristas façam conversão proibida à esquerda 

Ian Tâmbara

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