RS tem nove mortes no trânsito durante o feriadão de Corpus Christi

Mulher de 62 anos morreu após colisão frontal entre dois carros na BR-285, em Santa Bárbara do Sul, na quinta-feira. Portal Assinck / Divulgação

Nove pessoas morreram em rodovias gaúchas em cinco dias, entre a quarta-feira (3) e o domingo (7), no feriadão de Corpus Christi. O levantamento foi realizado pela reportagem de Zero Hora.

As ocorrências foram registradas em ao menos cinco rodovias distintas. São elas:

BR-290 (freeway): dois acidentes com morte no feriadão

(freeway): dois acidentes com morte no feriadão BR-285 : dois acidentes

: dois acidentes BR-116, RS-453, RS-287: uma ocorrência cada

Veja as rodovias que registraram acidentes com morte no RS durante o feriadão

BR-290

Ônibus tombou em Glorinha, na BR-290. PRF / Reprodução

O caso mais recente ocorreu na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Na manhã de domingo, houve uma colisão frontal entre um Fiat Uno e um caminhão no km 121 da rodovia. O condutor carro, cujo identidade não foi revelada, morreu.

Em outro trecho da freeway, na noite de sábado (6), uma mulher de 69 anos morreu e outras 11 ficaram feridas após um ônibus tombar. O veículo, que havia partido de Curitiba (PR) em direção a Porto Alegre, tombou no km 42, em Glorinha. Há expectativa que o ônibus seja retirado do local no decorrer do desta segunda-feira (8).

BR-285

Em Santa Bárbara do Sul, na Região Noroeste, Maria Helena de Jesus Marangon, de 62 anos, morreu na quinta-feira, em acidente na BR-285. Ela era passageira de um Gol, que colidiu frontalmente com um Fiat Siena no km 390 da rodovia.

No fim da tarde de quarta-feira (3), véspera, uma colisão frontal entre uma caminhonete e uma moto deixou dois mortos no km 526 da BR-285. O acidente ocorreu em Vitória das Missões, na Região das Missões.

BR-116

Em Tapes, também na quinta-feira, uma mulher de 36 anos morreu ao capotar o carro na BR-116. A identidade não foi divulgada.

RS-287

Duas pessoas morreram após colisão entre carro e caminhão na RS-287, em Tabaí, na madrugada de quinta-feira. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

RS-453

Acidente ocorreu na tarde de quinta-feira. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação