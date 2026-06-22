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RS-118 tem lentidão após carro capotar na pista, em Gravataí

Acidente bloqueou a rodovia por mais de uma hora e segue causando transtorno mesmo com a estrada liberada

Guilherme Milman

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