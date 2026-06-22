RS-118 tem lentidão após carro capotar na pista, em Gravataí

Carro capotou após bater na cabeceira da ponte sobre o Rio Gravataí. Raí Quadros / RBS TV

Um acidente de trânsito causa congestionamento na RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana. O carro capotou após bater na cabeceira da ponte sobre o Rio Gravataí por volta das 6h30min desta segunda-feira (22).

A rodovia chegou a ficar bloqueada nos dois sentidos. O trânsito foi liberado por volta das 8h, mas uma hora depois ainda havia muita lentidão.

Não há informações de feridos no acidente. É aguardado o guincho para remover o carro.