RS-040 tem queda no número de acidentes, mas registra aumento de mortes em 2026

RS-040, na intersecção com a Estrada Caminho do Meio. Leandro Rodrigues / Agência RBS

A RS-040 apresentou uma redução no número de acidentes nos primeiros cinco meses de 2026. É o que aponta o levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), obtido a pedido da Rádio Gaúcha.

Entre 1º de janeiro e 25 de maio deste ano, foram registrados 62 sinistros, contra 100 ocorrências no mesmo intervalo de 2025, uma queda de 38%. O número de feridos também diminuiu, passando de 122 para 76.

No entanto, o dado positivo esconde um alerta para os motoristas: a letalidade disparou. Entre 1º de janeiro e 25 de maio deste ano, a rodovia registrou um aumento de 33% no número de mortes em comparação com o mesmo período de 2025.

Em termos proporcionais, o índice de letalidade praticamente dobrou: em 2025, havia uma morte a cada 16,6 acidentes, enquanto em 2026 o número caiu para uma a cada 7,7 ocorrências.

Trecho urbano

O trecho urbano de Viamão continua sendo o ponto mais crítico e perigoso da RS-040, concentrando a maior parte das ocorrências.

Veja o comportamento por município:

Viamão: queda de 78 ocorrências em 2025 para 47 em 2026;

Capivari do Sul: redução de 15 para 7 casos;

Balneário Pinhal: único em alta, subindo de 7 para 8 registros.

Desrespeito nos retornos

Responsável pelo Pelotão Rodoviário de Viamão, o tenente Rodrigo Santos Neto aponta que a imprudência em pontos específicos do perímetro urbano tem custado vidas. O grande foco de perigo atual são os retornos, mesmo aqueles que contam com semáforos.

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— O que nos demanda muita atenção são os retornos no perímetro urbano de Viamão. A maior parte deles tem sinaleiras, e não respeitar o sinal vermelho pode resultar em uma tragédia — alerta o tenente.