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RS-040 tem queda no número de acidentes, mas registra aumento de mortes em 2026

O trecho urbano de Viamão continua sendo o ponto mais crítico e perigoso da rodovia que interliga a Região Metropolitana com o Litoral Norte

Leandro Rodrigues

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