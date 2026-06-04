Prefeitura de Viamão prevê cinco intervenções para reduzir acidentes na RS-118; saiba quais

Após aumento no número de acidentes nos últimos meses no trecho urbano da RS-118 em Viamão, na Região Metropolitana, a prefeitura do município definiu uma lista com cinco intervenções que serão feitas na área a partir de segunda-feira (8).
A administração da rodovia é estadual, por isso, o prefeito Rafael Bortoletti entregou um ofício ao governador Eduardo Leite solicitando que providências sejam tomadas no trecho.
O pedido foi feito na tarde de quarta-feira (3), durante evento que marcou o começo das obras da duplicação da Estrada Caminho do Meio, em trecho que também fica em Viamão. O ofício conta com solicitações de adequação na sinalização viária da RS-118.
Segundo a prefeitura, a entrega do documento serviu como uma formalidade, visto que o próprio município deve iniciar os trabalhos na próxima semana.
Na manhã de quarta (3), uma colisão deixou uma pessoa morta no km 36, justamente na área urbana. Entre janeiro e maio deste ano, o número de acidentes fatais dobrou na RS-118 na comparação com o mesmo período de 2025. O trecho de Viamão foi o que mais registrou ocorrências no geral.
Os cinco itens que compõem a lista de melhorias:
Entorno do posto do Comando Rodoviário e do Supermercado Autódromo:
- Instalação de sinalização vertical e horizontal completa
- Redução da velocidade máxima permitida para 40 km/h e 60 km/h
- Colocação de tachões no eixo da pista para evitar ultrapassagens perigosas e delimitar melhor as faixas
- Pintura de novas faixas de segurança e instalação de placas de advertência
Rótula da rodovia com a Avenida José Garibaldi:
- Projeto específico de sinalização para a rotatória, incluindo placas de "pare" e indicativas de destino (Gravataí/Centro)