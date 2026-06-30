Prazo para pagar IPVA 2026 termina nesta terça-feira

Os proprietários de veículos que optaram por parcelar o IPVA têm até esta terça-feira (30) para pagar a sexta e última parcela do imposto no Rio Grande do Sul. Segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), mais de 355 mil contribuintes estão entre os que devem quitar o débito.
Caso a parcela não seja paga, existe multa diária e juros. A multa é de 0,334% ao dia, até o limite de 20%, além de juros.
Nesse caso, a multa e os juros valem a partir de 1º de maio, já que 30 de abril foi a data de vencimento do tributo para todos os finais de placas, além de ter sido o último dia para quem optou por pagar a cota única.
Em julho, a Receita Estadual começará a inscrever em dívida ativa os contribuintes em situação de inadimplência. A partir de então, há um acréscimo de 5% na multa, o valor do débito passa a ser corrigido pela taxa Selic, e a dívida passa a ser protestada em cartório e a estar sujeita a cobrança judicial.
Quem ingressar na lista de devedores fica impedido de emitir certidão negativa de débitos tributários à administração estadual.
IPVA no RS
O balanço mais recente, com dados contabilizados até esta segunda-feira (29), aponta que 3,3 milhões de veículos já estavam com o IPVA 2026 quitado.
O número de inadimplentes chega a 768 mil, o que corresponde a 18,8% do total de veículos tributados.
Como consultar o IPVA 2026
Para consultar o valor do IPVA e emitir o QR Code, o contribuinte pode acessar o site do tributo ou utilizar o aplicativo IPVA RS. O acesso exige autenticação com login gov.br nos níveis prata ou ouro.
Atenção para golpes
A Secretaria da Fazenda lembra que não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.
Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário, que devem ter no nome IPVA Sefaz/RS.
O contribuinte não deve dar prosseguimento com o pagamento se os dados do destinatário forem diferentes dos descritos abaixo:
- Nome: IPVA Sefaz/RS
- CNPJ: 87.958.674/0001‑81
- Instituição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.