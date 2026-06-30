Prazo para pagar IPVA 2026 termina nesta terça-feira

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Mais de 355 mil motoristas devem quitar o IPVA 2026 no RS. Lívia Stumpf / Agencia RBS

Os proprietários de veículos que optaram por parcelar o IPVA têm até esta terça-feira (30) para pagar a sexta e última parcela do imposto no Rio Grande do Sul. Segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), mais de 355 mil contribuintes estão entre os que devem quitar o débito.

Caso a parcela não seja paga, existe multa diária e juros. A multa é de 0,334% ao dia, até o limite de 20%, além de juros.

Nesse caso, a multa e os juros valem a partir de 1º de maio, já que 30 de abril foi a data de vencimento do tributo para todos os finais de placas, além de ter sido o último dia para quem optou por pagar a cota única.

Em julho, a Receita Estadual começará a inscrever em dívida ativa os contribuintes em situação de inadimplência. A partir de então, há um acréscimo de 5% na multa, o valor do débito passa a ser corrigido pela taxa Selic, e a dívida passa a ser protestada em cartório e a estar sujeita a cobrança judicial.

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Quem ingressar na lista de devedores fica impedido de emitir certidão negativa de débitos tributários à administração estadual.

IPVA no RS

O balanço mais recente, com dados contabilizados até esta segunda-feira (29), aponta que 3,3 milhões de veículos já estavam com o IPVA 2026 quitado.

O número de inadimplentes chega a 768 mil, o que corresponde a 18,8% do total de veículos tributados.

Como consultar o IPVA 2026

Para consultar o valor do IPVA e emitir o QR Code, o contribuinte pode acessar o site do tributo ou utilizar o aplicativo IPVA RS. O acesso exige autenticação com login gov.br nos níveis prata ou ouro.

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Atenção para golpes

A Secretaria da Fazenda lembra que não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.

Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário, que devem ter no nome IPVA Sefaz/RS.

O contribuinte não deve dar prosseguimento com o pagamento se os dados do destinatário forem diferentes dos descritos abaixo: