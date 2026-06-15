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Poste fica suspenso sobre fiação após ser atingido por carro em Canoas

Estrutura corre risco de queda. Condutor do veículo não foi localizado

Raí Quadros

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Gustavo Gossen

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