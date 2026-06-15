Poste fica suspenso sobre fiação após ser atingido por carro em Canoas

Um carro bateu em um poste na madrugada desta segunda-feira (15), em Canoas, na Região Metropolitana. O acidente foi pouco antes da 1h, na Avenida Getúlio Vargas, próximo a Estação São Luís, da Trensurb, via adjacente à BR-116, no sentido Capital-Interior.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista abandonou o veículo antes da chegada dos agentes e ainda não foi localizado. O carro, um Citroën C3, foi removido por volta das 3h20min.

Com o impacto, o poste cedeu e está inclinada na direção da calçada, suspenso sobre a fiação elétrica e com risco de queda. A distribuidora RGE esteve no local durante a madrugada e deve retornar no decorrer da manhã para efetuar a manutenção da estrutura.