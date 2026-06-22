Perícia descarta possibilidade de falha mecânica em ônibus que tombou na freeway

Duas vítimas permanecem hospitalizadas em decorrência do acidente. PRF / Reprodução

A Polícia Civil afirmou, nesta segunda-feira (22), que o laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) descartou a possibilidade de uma falha mecânica ter sido a causa do tombamento de um ônibus na freeway (BR-290), que deixou uma passageira morta e outras 11 pessoas feridas no dia 6 de junho. O acidente aconteceu na altura de Glorinha.

A hipótese havia sido levantada após depoimento do motorista, que alegou ter percebido um possível problema mecânico antes da saída de pista. De acordo com o delegado Alexandre Fleck, a investigação está em fase de finalização e a principal hipótese passa a ser a de que o motorista dormiu ao volante.

Segundo Fleck, os elementos que levam a esta linha, além dos resultados periciais, são a dinâmica do acidente, o tacógrafo não ter indicado redução de velocidade até o momento da batida, depoimentos de testemunhas e o laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

— Ninguém ouviu o tal estouro que ele (o motorista) falou. Também tinha uma passageira sentada na poltrona 1, ou seja, bem de frente, com toda a visão. Ela disse que o ônibus foi lentamente se deslocando em direção ao guard-rails e que não teve nenhuma reação por parte do motorista. O ônibus não freou. Também tem relato testemunhal de que quando caiu o ônibus, o motorista saiu dizendo: "Meu Deus o que aconteceu". Então, são indícios bem fortes no sentido de ele ter dormido — explica o delegado.

Motorista pode ser indiciado por homicídio culposo

Ainda segundo a Polícia Civil, o veículo vinha mantendo 90 km/h havia bastante tempo antes do tombamento. Conforme o delegado, o ônibus estava no piloto automático e não saiu deste recurso. Ainda não há prazo para o fim do inquérito, mas se confirmada a teoria, o motorista será indiciado por homicídio culposo. A passageira Cleuci Isabel Melo Brum, 69 anos, morreu em decorrência dos ferimentos.

O acidente ocorreu na noite do dia 6 de junho, um sábado, no km 42 da freeway, no sentido Litoral-Capital. O ônibus da empresa Expresso Nordeste havia saído de Curitiba, no Paraná, e seguia para Porto Alegre. Logo após o acidente, o motorista realizou teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Leia Mais Mãe e filhas mortas na BR-285: mulher levava jovem de volta para casa quando sofreu acidente

O tombamento aconteceu por volta das 22h20min. Conforme a PRF, o veículo saiu da pista, percorreu cerca de cem metros junto à defensa metálica e caiu em um barranco às margens da rodovia.