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Perícia descarta possibilidade de falha mecânica em ônibus que tombou na freeway

Uma pessoa morreu e outras 11 se feriram. Segundo a Polícia Civil, a principal hipótese passa a ser a de que o motorista tenha dormido ao volante

Rochane Carvalho

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