Pedágios de rodovias federais do RS ficam mais caros a partir desta sexta; veja os novos preços

Pedágio havia aumentado pela última vez em 2023. André Ávila / Agencia RBS

Após três anos sem alterações, o preço dos pedágios da freeway, BR-101 e BR-386 sobe de R$ 5,50 para R$ 6,60 a partir da zero hora desta sexta-feira (25). O reajuste de 20% (veja os novos preços abaixo) foi aprovado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) na semana passada e publicado no Diário Oficial da União de terça-feira (23).

A última alteração na tarifa havia ocorrido em 2023. Na ocasião, o valor subiu de R$ 5,20 para R$ 5,80. No ano seguinte a concessionária ViaSul teve que reduzir o preço devido ao atraso na entrega da obra do trecho de duplicação da BR-386. A tarifa ficou então em R$ 5,50.

Em 2025, a ANTT mudou a data do reajuste anual, que passou para agosto. No entanto, a alteração nos preço dos pedágios passa a valer somente agora, 10 meses depois. O reajuste leva em conta a inflação acumulada desde o último cálculo tarifário do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

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Como a ViaSul entregou novas obras que estavam previstas no cronograma, recuperou o desconto aplicado pela ANTT em 2024 e recebeu um bônus de R$ 0,20. Isso não impede a ViaSul de sofrer outro desconto futuramente, visto que a obra da duplicação da BR-386 no trecho entre Marques de Souza e Fontoura Xavier já deveria estar sendo executada, mas iniciará somente em 2030.

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A concessionária solicitou adiamento do prazo para pedir a criação de projetos mais preparados para enchentes, já que o trecho da BR-386 foi um dos mais afetados pelos eventos climáticos de 2024 no Rio Grande do Sul. A ANTT ainda não avaliou o pedido.

Reajuste

Pelas regras do contrato entre a ANTT e a concessionária, um novo reajuste poderá ser autorizado já em agosto de 2026, considerando a inflação acumulada nos 12 meses anteriores.

Veja os novos preços