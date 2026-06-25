Trânsito

Aumento
Notícia

Pedágios de rodovias federais do RS ficam mais caros a partir desta sexta; veja os novos preços

Reajuste de 20% eleva a tarifa para R$ 6,60, considerando inflação acumulada medida pelo IPCA

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS