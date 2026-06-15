Trânsito

Vale do Taquari
Notícia

Pais e filho que morreram em acidente na BR-386 estavam a caminho de festival de dança

Vítimas eram moradoras de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Outro veículo tinha cinco ocupantes e quatro tiveram ferimentos leves

Kassiane Michel

Enviar email

Júlia Amaral

Enviar email

Diego Nuñez

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS