Pais e filho que morreram em acidente na BR-386 estavam a caminho de festival de dança

Mauro, 46 anos; João, 12, e Simone, 48, morreram em acidente na BR-386, no Vale do Taquari. Reprodução / Arquivo pessoal

Pais e filho morreram em um acidente de trânsito na BR-386, no trevo de acesso a Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, na tarde de sábado (13). Eles estavam a caminho de um festival de dança. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão entre dois veículos, seguida de capotamento.

As vítimas foram identificadas como Mauro Monteiro de Oliveira, 46 anos, Simone Rodrigues de Oliveira, 48, e João Rodrigues de Oliveira, 12. A família era moradora de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

João faria uma apresentação no festival Dança Bom Retiro, que ocorreu neste fim de semana. O adolescente era aluno do Studio Rec in Dance, de Cachoeirinha.

A escola lamentou o ocorrido: "Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade da dança. Que as lembranças de sua caminhada tragam conforto e força a todos".

Simone, João e Mauro estavam a caminho de festival de dança. Reprodução / Arquivo pessoal

A família é velada nesta segunda-feira (15) na Capela 2 do Cemitério Memorial da Colina, em Cachoeirinha. O sepultamento está previsto para as 14h.

Como foi o acidente

Acidente envolveu dois veículos. Gabriel Santos / Arquivo pessoal

O acidente aconteceu no quilômetro 362 da BR-386. O casal morreu no local. O adolescente de 12 anos foi inicialmente encaminhado para o Hospital Bruno Born, de Lajeado, com ferimentos graves, mas não resistiu.