Ônibus que levava time de basquete capota e deixa mortos e feridos no interior do Ceará

Pelo menos sete pessoas morreram após um ônibus capotar na madrugada desta segunda-feira (15) na CE-187, nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará. As vítimas eram jogadores de um time de basquete e voltavam de um torneio em Sobral.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, o veículo tinha cerca de 40 passageiros e pelo menos 30 ficaram feridos, além dos mortos, que já foram retirados do interior do veículo. A identidade das vítimas não foi confirmada, mas dois deles seriam adolescentes.

De acordo com a polícia, que investiga as causas do acidente, os passageiros estavam sem cinto de segurança e foram arremessadas para fora do veículo quando ele capotou.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, lamentou o ocorrido nas redes sociais.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo um ônibus na CE-187, entre Tauá e Quiterianópolis, que deixou mortos e feridos. Entre os passageiros, estavam jovens integrantes da delegação de basquete", escreveu.

A prefeitura de Sobral, cidade onde foi realizado o campeonato, também se manifestou sobre o ocorrido.

"Neste momento de profunda dor e consternação, a prefeitura de Sobral se solidariza com os familiares, amigos, companheiros de equipe e toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto para enfrentar as irreparáveis perdas".