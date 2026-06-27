Novo viaduto da BR-386 será liberado em Nova Santa Rita

Viaduto será liberado às 10h. Motiva ViaSul / Divulgação

Um novo viaduto na BR-386, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, será entregue nesta segunda-feira (29). Após anos de atraso, a previsão de entrega foi definida para 2027. Contudo, a inauguração foi antecipada pela concessionária Motiva ViaSul, responsável pela rodovia e pelos serviços. A partir das 10h, motoristas já poderão passar pelo local.

A obra integra o programa de melhorias previsto para a rodovia e foi implantada para substituir cruzamentos existentes no local.

O viaduto fica no km 434, no cruzamento da BR-386 com a Rua Dr. Lourenço Záccaro e Estrada Sanga Funda. Com a liberação do trecho, os acessos à BR-386, à estrada, à marginal e a empresas da região, além dos retornos da rodovia, em ambos os sentidos, passam a ser feitos exclusivamente pelo novo viaduto.

A travessia entre os dois lados do município também passa a ser feita pelo novo acesso. Os caminhos anteriormente utilizados para estes deslocamentos serão desativados pela ViaSul.

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Há outro viaduto em construção, no km 435, na rótula com a Avenida Santa Rita, que tem previsão de conclusão até o final do ano.

Anos de atraso

Inicialmente, o contrato da concessionária previa que os viadutos seriam entregues no quarto ano de concessão, com prazo final para fevereiro de 2023.

Porém, após entraves burocráticos, a obra sequer saiu do papel nesse período. Um dos motivos para o atraso foi um problema envolvendo o projeto, que foi alterado após estudos técnicos. Com isso, o formato dos viadutos e das alças de acesso foi alterado.