Trânsito

De janeiro a maio
Notícia

Na comparação com o mesmo período do ano passado, número de mortes dobra na RS-118; veja trecho mais perigoso

Problemas no asfalto e imprudência dos motoristas, com ultrapassagens em locais de faixa contínua, desafiam segurança

Leandro Rodrigues

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