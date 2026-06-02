Na comparação com o mesmo período do ano passado, número de mortes dobra na RS-118; veja trecho mais perigoso

Rodovia tem locais com acostamento precário. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Os registros de trânsito na RS-118 apontam uma queda no número geral de acidentes e de feridos em 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, os dados mostram um aumento no número de mortes.

Entre 1º de janeiro e 25 de maio, o total de sinistros na rodovia caiu de 116 para 80, enquanto o número de feridos recuou de 98 para 76. Apesar dessa redução, as mortes dobraram no período, saltando de 3 para 6. Na classificação por natureza, os acidentes com lesões diminuíram de 69 para 50. Os casos com apenas danos materiais recuaram de 44 para 25. Em contrapartida, as ocorrências com mortes subiram de 3 para 5.

Estatísticas por município:

Gravataí: teve a maior redução, caindo de 77 para 40 registros.

Viamão: aumento de 23 para 25 ocorrências.

Alvorada: 14 casos em ambos os anos.

Cachoeirinha: registrou leve redução, passando de 2 para 1.

Qual é o trecho mais perigoso

Duplicação é prometida para a partir de 2034. Leandro Rodrigues / Agência RBS

O trecho de pista simples da rodovia, localizado entre a freeway e a RS-040, é apontado como o mais perigoso. É justamente nessa extensão que fica o município de Viamão, único ponto da estrada onde as ocorrências aumentaram.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as ultrapassagens em locais de faixa contínua são as principais causas dos acidentes mais graves na região.

— Grande parte das nossas autuações é por ultrapassagens em local proibido. O condutor pega o trecho de pista simples, está com pressa, não quer esperar o momento seguro e faz a manobra na faixa dupla contínua. Isso causa acidentes frontais graves — alerta o tenente Rodrigo Santos Neto, responsável pelo Pelotão Rodoviário de Viamão.

O pelotão planeja intensificar as fiscalizações focadas em coibir essa infração nos próximos meses.

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Infraestrutura precária e prazo para a duplicação

Além da imprudência, a rodovia tem locais com acostamento precário, além de asfalto com remendos em desnível. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que o trecho está inserido no contrato de conservação da Superintendência Regional Metropolitana e deverá receber serviços de manutenção nos próximos meses.