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Mulher morre e 11 ficam feridos após ônibus tombar na freeway

Veículo saiu da pista e tombou no km 42 da BR-290

Isadora Terra

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Mary Silva

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Guilherme Milman

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Carolina Fortes

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