Mulher morre e 11 ficam feridos após ônibus tombar na freeway

Acidente ocorreu na altura do quilômetro 42 da BR-290. PRF / Reprodução

Uma mulher de 69 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus na freeway, em Glorinha, no fim da noite deste sábado (6).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia 13 pessoas no veículo. Uma saiu ilesa. Equipes da PRF, do Samu e da CCR ViaSul atuaram no atendimento da ocorrência e no socorro às vítimas.

Seis feridos foram encaminhados ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí, quatro ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha e um ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Segundo atualização divulgada na manhã deste domingo (7), das quatro vítimas encaminhadas para Santo Antônio da Patrulha, três já receberam alta e uma foi transferida para o Hospital Cristo Redentor.

Com a transferência, duas mulheres permanecem internadas hospital da Capital: uma está na sala de recuperação, após passar por uma cirurgia, e a outra segue em atendimento na emergência da instituição.

Ainda conforme a PRF, o ônibus da empresa Expresso Nordeste partiu de Curitiba, no Paraná, com destino a Porto Alegre. Ele saiu da pista e tombou por volta das 22h20min na altura do quilômetro 42, em Glorinha, no sentido Litoral-Capital.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, atingiu a defensa metálica e percorreu cerca de 100 metros junto à estrutura antes de o veículo tombar. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O motorista conduzia o veículo desde Florianópolis, em Santa Catarina. Ele realizou o teste do bafômetro após o acidente, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Em nota, a empresa Expresso Nordeste afirmou que está prestando todo o suporte necessário aos envolvidos.

Veja a nota na íntegra:

Neste momento, a empresa está prestando todo o suporte necessário às pessoas envolvidas e acompanhando a ocorrência de perto.

Assim que obtivermos informações oficiais e confirmadas sobre o caso, estaremos à disposição para prestar os devidos esclarecimentos.