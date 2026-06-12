Mulher morre atropelada por ônibus no centro de Santa Maria

Rua está bloqueada e isolada para o trabalho da perícia. Tayline Manganeli / Agência RBS

Uma mulher morreu atropelada na manhã desta sexta-feira (12), no centro de Santa Maria. A vítima, identificada foi Thaisa Cristina Magel, 43 anos, foi atingida por um ônibus do transporte coletivo.

Informações preliminares apontam que o veículo seguia pela Avenida Rio Branco e, quando dobrou na Rua dos Andradas, atingiu a mulher, que estaria atravessando a rua. Não há confirmação se ela estava na faixa de pedestres.