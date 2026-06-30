Motorista morre em acidente de trânsito na RS-287, em Restinga Seca

A vítima dirigia um Volkswagen Gol e teve colisão com uma caminhonete Fiat Toro. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (30) em um acidente de trânsito na RS-287, em Restinga Seca, na região central do RS.

A vítima dirigia um Volkswagen Gol e teve colisão com uma caminhonete Fiat Toro no km 190 da rodovia. A identidade do motorista ainda não foi divulgada.

Com o acidente, a via está totalmente bloqueada para o atendimento da ocorrência, e equipes de resgate seguiam no local até o final da manhã.

Amotorista da Toro foi encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), com fraturas na perna esquerda. Um homem, que seria o segundo ocupante do veículo, foi levado ao hospital de Agudo e passa bem, em estado estável.