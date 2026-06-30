Trânsito

Região Central
Notícia

Motorista morre em acidente de trânsito na RS-287, em Restinga Seca

Motorista e passageiro de caminhonete foram encaminhados a hospitais da região; via está totalmente bloqueada no km 190 para atendimento

Ian Tâmbara

Enviar emailVer perfil

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS