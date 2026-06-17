Motorista é flagrado a 198 km/h na BR-290, em Caçapava do Sul

Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

Um motorista de um Porsche Cayenne foi flagrado dirigindo em alta velocidade na BR-290, em Caçapava do Sul, na Campanha. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tinha placas de Santa Maria, na Região Central, e trafegava a 198 km/h.

O trecho onde ocorreu o flagrante tem limite de 100 km/h, o que significa que o veículo circulava a mais de 50% acima do permitido. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 880,41 e aplicação de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a PRF, a operação também identificou outros motoristas desrespeitando as regras de velocidade ao longo da rodovia.