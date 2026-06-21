Motociclista morre em colisão frontal com carro na BR-471, em Rio Pardo

Chevrolet Classic invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente a motocicleta. PRF / Divulgação

Um motociclista de 53 anos morreu após colidir frontalmente com um carro na manhã deste domingo (21), na BR-471, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 9h20min, no quilômetro 171,3 da rodovia, nas proximidades do trevo de Ramiz Galvão. A vítima conduzia uma Honda NXR.

Ainda segundo a PRF, o automóvel, um Chevrolet Classic, seguia no sentido Santa Cruz do Sul–Rio Pardo quando invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente a motocicleta, que trafegava no sentido oposto.

O motociclista, morador de Rio Pardo, morreu no local. Já o condutor do carro, que é de Novo Hamburgo, sofreu ferimentos leves.

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A PRF informou ainda que o motorista realizou teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.