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Motociclista morre em colisão frontal com carro na BR-471, em Rio Pardo

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (21), no quilômetro 171,3 da rodovia, nas proximidades do trevo de Ramiz Galvão

Ian Tâmbara

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Julia Amaral

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