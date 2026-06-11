Motociclista morre em acidente na RS-239, em Novo Hamburgo

Um motociclista morreu em acidente na RS-239, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A ocorrência foi registrada no início da noite de quarta-feira (10).

Conforme o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, a moto bateu na traseira de um T-Cross, por volta das 18h no km 15. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e foi atingido por um caminhão que seguia logo atrás.

A vítima tinha 21 anos e ainda não teve a identidade divulgada. Os motoristas do carro e do caminhão não ficaram feridos.