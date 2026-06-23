Motociclista morre após colisão frontal em Alvorada

Acidente aconteceu na Avenida Frederico Dihl. Rochane Carvalho / Agencia RBS

Um motociclista morreu, no final da manhã desta terça-feira (23), em um acidente de trânsito em Alvorada, na Região Metropolitana. A vítima conduzia o veículo na Avenida Frederico Dihl, no bairro Jardim Aparecida, quando colidiu com um veículo.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), o motociclista seguia em direção a Viamão e perdeu o controle em uma curva. A moto invadiu a pista contrária e bateu em um Fiat Uno que seguia no contrafluxo.

O motociclista morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada.