Motocicleta com 218 multas de trânsito e dívida de R$ 116 mil é apreendida em Cachoeirinha

O condutor foi autuado por infração a cinco artigos distintos do Código de Trânsito Brasileiro. Prefeitura de Cachoeirinha / Divulgação

Uma motocicleta com centenas de multas de trânsito vencidas e uma dívida de R$ 115.747 foi apreendida na tarde desta quarta-feira (24) em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O veículo chamou a atenção de agentes de trânsito durante patrulhamento de rotina na Avenida Flores da Cunha.

Ao realizar a consulta nos sistemas, os fiscais constataram que a moto acumulava 218 infrações em aberto, além de uma restrição de cunho judicial. O motociclista também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).