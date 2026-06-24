Trânsito

Região Metropolitana
Notícia

Motocicleta com 218 multas de trânsito e dívida de R$ 116 mil é apreendida em Cachoeirinha

Piloto também não tinha carteira de habilitação. Veículo tinha restrição judicial e foi recolhido ao depósito

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS