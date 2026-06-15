Trânsito

Litoral Norte
Notícia

Menina de nove anos morre após carro invadir calçada em Tramandaí; motorista não tinha habilitação

Acidente aconteceu na noite de domingo, na Avenida João de Magalhães, próximo ao Terminal Turístico

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

Lucas de Oliveira

Enviar email

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

Raí Quadros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS