Menina de nove anos morre após carro invadir calçada em Tramandaí; motorista não tinha habilitação

Captiva invadiu a calçada e derrubou uma viga. Arquivo pessoal / Reprodução

Uma menina de nove anos morreu após um carro invadir a calçada e derrubar uma viga em Tramandaí, no Litoral Norte. O motorista do veículo era vizinho da família da criança. O acidente aconteceu por volta das 21h de domingo (14), na Avenida João de Magalhães, próximo ao Terminal Turístico. A vítima foi identificada como Isabely Kisch Borges.

Conforme a comandante da 3ª Companhia do 42º Batalhão de Polícia Militar, capitã Patricia Holz, o motorista do carro, uma Captiva, invadiu a calçada e bateu numa viga, que caiu, atingindo a cabeça da menina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou no local a criança já estava sem vida.

O condutor, de 54 anos, não possuía carteira nacional de habilitação. O homem se negou a fazer teste do bafômetro.

Em depoimento à Polícia Civil, ele disse que manobrava o veículo para entrar na garagem de sua casa quando a criança teria surgido repentinamente à frente do automóvel. Ele alegou que tentou evitar a colisão, mas acabou atingindo uma estrutura que caiu sobre a vítima.