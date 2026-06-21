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Manifestação bloqueia BR-290 por mais de uma hora e provoca lentidão em Eldorado do Sul

Grupo reivindicava audiência com o Incra para tratar de demandas relacionadas ao assentamento de famílias; rodovia foi liberada no fim da tarde

Airton Lemos

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