Manifestação bloqueia BR-290 por mais de uma hora e provoca lentidão em Eldorado do Sul

Bloqueio aconteceu no km 142 da rodovia. PRF / Divulgação

Uma manifestação bloqueou a BR-290, na altura do km 142, na região do Parque Eldorado, em Eldorado do Sul, na tarde deste domingo (21). O protesto provocou lentidão nos dois sentidos da rodovia.

O ato foi realizado por integrantes do Movimento Unidos Pela Terra. Segundo os organizadores, a mobilização tinha como objetivo pressionar pela realização de uma audiência com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para discutir demandas relacionadas ao assentamento de famílias.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou totalmente bloqueada por pouco mais de uma hora. Após negociação, houve a liberação parcial do trânsito em meia pista. A rodovia foi totalmente liberada no fim da tarde.