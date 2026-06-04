Trânsito

Região Central
Notícia

Liberado tráfego na trincheira da BR-392, a primeira de Santa Maria

Trecho conecta duas rodovias, facilitando o escoamento regional e reduzindo congestionamentos de caminhões no bairro Uglione

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS