Liberado tráfego na trincheira da BR-392, a primeira de Santa Maria

Estrutura integra o viaduto do bairro Uglione. Amanda Boeira / Agencia RBS

Os veículos que trafegam pela BR-158, na região sul de Santa Maria, já podem acessar a BR-392 pela trincheira liberada na tarde desta quarta-feira (3). A estrutura integra o viaduto do bairro Uglione, e é a primeira trincheira na história do município.

Com a liberação, a expectativa é melhorar o fluxo de veículos e reduzir os congestionamentos registrados principalmente de caminhões que enfrentavam longas filas para acessar a rotatória. O trecho é estratégico para o escoamento da safra produzida na região Noroeste do Estado em direção ao Porto de Rio Grande.

O fluxo ainda não foi liberado no sentido contrário. Por enquanto, quem faz o trajeto BR-392 a BR-158, destino sul–leste, segue usando a rotatória. Para a abertura da segunda trincheira, ainda é preciso concluir a instalação das barreiras de concreto que dividem as pistas, além dos serviços de pavimentação e sinalização.

Quando finalizado, o viaduto do bairro Uglione será dividido em três níveis. Os veículos que trafegam pela BR-158 e seguem em frente passarão pela parte superior da estrutura.

No nível intermediário ficará a rotatória que dá acesso à Avenida Hélvio Basso. A rotatória, ainda passará por adequações. Já as trincheiras, no nível inferior, serão responsáveis pela ligação entre as BRs-158 e 392.

Além do viaduto, o Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) ainda precisa concluir a passagem inferior da Rua Capitão Vasco da Cunha, entre os bairros Juscelino Kubitschek e Parque Pinheiro Machado. A previsão é de que o conjunto das obras restantes da Travessia Urbana seja entregue até o fim deste mês.

Iniciada em 2014, a Travessia Urbana de Santa Maria acumula oito anos de atraso. O projeto contempla 14,7 quilômetros de pistas duplicadas ao longo das BRs-158 e 287, além da construção de 16 viadutos, três pontes e três passarelas.