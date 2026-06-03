Incêndio destrói caminhão na BR-448, em Canoas

Um caminhão pegou fogo quando trafegava na BR-448, em Canoas, na madrugada desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo por volta das 4h, mas o veículo ficou totalmente destruído.

O motorista relatou que seguia em direção ao Litoral Norte, próximo ao acesso para a BR-386, quando percebeu as chamas na frente do veículo após uma pane mecânica. Ele parou o caminhão no acostamento, mas o fogo rapidamente se alastrou.

O veículo transportava carregamento de carne bovina, avaliado em aproximadamente R$ 180 mil. Os produtos serão avaliados para estimar o prejuízo.