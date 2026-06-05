Idoso morre e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente na RSC-453, em Estrela

Impacto fez com que carros fossem arremessados para uma vala de escoamento de água que fica as margens da via. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Um idoso de 87 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na RSC-453, em Estrela, no Vale do Taquari, na tarde de quinta-feira (4).

O acidente aconteceu na altura do km 44 da rodovia. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente aconteceu quando um Astra realizava o cruzamento da rodovia e acabou colidindo com um Kia Sportage.

Com o impacto, os veículos foram arremessados para uma vala de escoamento de água que fica as margens da via.