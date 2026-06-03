Idoso morre após colisão entre carro e motocicleta na RS-118, em Viamão; veja o vídeo

Um homem de 63 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (3), na RS-118, em Viamão, na Região Metropolitana. A colisão ocorreu por volta das 7h50min, na altura do km 36 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente envolveu um Uno, com placas de Viamão, e uma motocicleta Yamaha MT-03, emplacada em Alvorada. O motorista do carro teria iniciado uma manobra para ingressar na rodovia em direção a Alvorada quando bloqueou a passagem da motocicleta, que trafegava no sentido contrário, de Alvorada para Viamão.

Com o impacto, o condutor do carro morreu no local. Já o motociclista e o passageiro da moto, um adolescente de 15 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados a um hospital da região.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na rodovia ficou parcialmente bloqueado, operando em meia pista. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Prefeitura promete reforçar sinalização

Acidente ocorreu por volta das 7h50min desta quarta-feira. Leandro Rodrigues / Agência RBS

A prefeitura de Viamão anunciou medidas para melhorar a segurança no trecho onde ocorreu o acidente, que mobilizou a comunidade que vive nas proximidades, na altura do km 36.

A intenção da prefeitura é implantar placas de advertência e tachões para induzir a redução da velocidade. Enquanto isso, o município promete intensificar a presença de agentes de trânsito ao longo da semana, embora destaque que não tem autonomia para aplicar multas na rodovia estadual.

— Já estávamos há dias em contato com o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) para obter autorização para atuar. Como se trata de uma rodovia estadual, a administração é deles. Esperamos poder iniciar o trabalho na próxima semana. Infelizmente, hoje ocorreu essa tragédia justamente aqui — diz o o secretário municipal de Mobilidade Urbana, João Osório.