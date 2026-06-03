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Idoso morre após colisão entre carro e motocicleta na RS-118, em Viamão; veja o vídeo

Prefeitura promete reforçar a segurança e a sinalização no trecho do acidente, na altura do km 36 

Leandro Rodrigues

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