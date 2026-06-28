Trânsito

Vale do Paranhana
Notícia

Homem morre em acidente envolvendo moto e caminhão na RS-239, em Taquara

Motociclista invadiu pista contrária e colidiu contra veículo que transitava no sentido oposto

Júlia Ozorio

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