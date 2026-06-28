Homem morre em acidente envolvendo moto e caminhão na RS-239, em Taquara

Um motociclista de 27 anos morreu em um acidente de trânsito na RS-239, em Taquara, no Vale do Paranhana, no final da tarde deste sábado (27). A vítima ainda não foi identificada, segundo o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar.

O acidente aconteceu no km 61 da rodovia, por volta das 18h30min. O motociclista trafegava no sentido Rolante-Taquara quando invadiu a pista contrária e se chocou contra um caminhão que transitava no sentido oposto.

Conforme a BM, o motorista do caminhão, 47 anos, tentou desviar, mas não conseguiu.

O jovem morreu no local. Um passageiro do caminhão ficou ferido e foi encaminhado ao atendimento médico. Já o condutor do veículo não sofreu lesões.