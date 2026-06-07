Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR-290, em Eldorado do Sul

Acidente ocorreu no quilômetro 121 da rodovia Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem morreu em um acidente no fim da madrugada deste domingo (7) na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele dirigia um Fiat Uno com placas de Arroio dos Ratos que colidiu frontalmente com um caminhão de Belo Horizonte.

A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem. O motorista do caminhão não ficou ferido. As circunstâncias da colisão serão investigadas.