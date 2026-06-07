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Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR-290, em Eldorado do Sul

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima dirigia um Fiat Uno com placas de Arroio dos Ratos que colidiu frontalmente com um caminhão de Belo Horizonte

Guilherme Milman

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