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Homem morre e cinco pessoas ficam feridas após acidente na RS-377, em Capão do Cipó

Dois carros colidiram frontalmente no km 219 da rodovia

Gustavo Gossen

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