Homem morre e cinco pessoas ficam feridas após acidente na RS-377, em Capão do Cipó

Um dos veículos pegou fogo após a colisão. Saimon Ferreira / Site O Radar 360

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros na RS-377, em Capão do Cipó, na região central do Estado. Os veículos colidiram frontalmente, por volta das 19h de domingo (31), no km 219 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima fatal era o motorista de um Volkswagen Gol. Com o impacto da colisão, o veículo pegou fogo e homem foi carbonizado. Ele foi identificado como Luiz Antonio da Costa Viana, 58 anos.

No outro veículo, um Ford Focus, cinco pessoas ficaram feridas: um casal de gêmeos de 13 anos, um homem de 40 anos, uma mulher de 38 e a motorista, de 30. Todas foram encaminhadas ao Hospital de Santiago com lesões de diferentes gravidades.

Na manhã desta segunda-feira (1º), dois pacientes — um dos adolescentes e o homem de 40 anos — foram transferidos para o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria. Não há atualização sobre o estado de saúde deles. Os demais seguem estáveis.

Conforme as autoridades que socorrem os feridos, a situação de maior gravidade é da gêmea de 13 anos, que corre risco de morte.