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Homem morre atropelado na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre

Flávio Carvalho era funcionário da Cootravipa; ele foi atingido por um carro

Gabriela Plentz

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