Homem morre atropelado na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre

O caso foi registrado na Avenida Bento Gonçalves, quase no limite com Viamão. Gabriela Plentz / Agência RBS

Um homem morreu atropelado na manhã deste sábado (20) na zona leste de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar e a EPTC, ele era funcionário da Cootravipa.

A vítima foi identificada como Flávio Carvalho, de 51 anos. O caso foi registrado na Avenida Bento Gonçalves, quase no limite com Viamão.

No momento do atropelamento, a vítima estava no intervalo. O homem estava andando pela ciclovia quando foi atingido por um Fiat Argo.

O motorista do carro disse que perdeu o controle do veículo. Ele fez teste do bafômetro, que deu negativo.

Em nota, a Cootravipa disse que está acolhendo e auxiliando a família do associado no que for necessário". "Também está passando todas as informações aos órgãos para a devida apuração do acidente", acrescenta o comunicado.

Confira comunicado da EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, na manhã deste sábado, 20, por volta das 10h05, ocorreu um sinistro de trânsito com resultado morte em que um cidadão, funcionário da Cootravipa, foi atropelado enquanto atuava na varrição na avenida Bento Gonçalves, 9935, sentido Centro-bairro, no bairro Agronomia.

‌O condutor de um veículo Fiat Argus envolvido na ocorrência prestou socorro e foi submetido ao teste do etilômetro pela EPTC, com resultado negativo.

O trânsito na via foi bloqueado na faixa da direita para o atendimento da ocorrência, pelos policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

‌A investigação está à cargo da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil.

‌Os agentes de fiscalização de trânsito e transporte e da EPTC orientam a circulação no local até a liberação da via.