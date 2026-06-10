Interdição de faixas devido a obras causa congestionamento na freeway; saiba duração do serviço

Motoristas enfrentam congestionamento na manhã desta quarta-feira (10). Leandro Rodrigues / Agência RBS

Motoristas enfrentaram congestionamento na freeway (BR-290), no início da manhã desta quarta-feira (10), no sentido Litoral–Capital. Até às 9h30min, ainda havia cerca de dois quilômetros de lentidão.

O trânsito lento ocorre em razão de bloqueios temporários implantados no km 84 da rodovia, na região da ponte sobre o Rio Gravataí.

Segundo a concessionária ViaSul, os trabalhos ocorrem 24 horas por dia e serão realizados em duas etapas.

Neste momento, há interdição do acostamento e de duas faixas por um período de oito dias. Depois, haverá bloqueio das faixas junto à mureta central pelo mesmo período.

A operação foi alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e a orientação é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, com possibilidade de alteração do cronograma em caso de chuva.