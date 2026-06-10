Trânsito

Na BR-290
Notícia

Interdição de faixas devido a obras causa congestionamento na freeway; saiba duração do serviço

Lentidão ocorre em razão de bloqueios temporários implantados no km 84 da rodovia; intervenções devem durar até 24 de junho

Leandro Rodrigues

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