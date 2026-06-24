Trânsito

Duas colisões
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"Foi um herói": homem morre atropelado enquanto ajudava nora após acidente em SC

João Francisco Nunes foi atingido por um caminhão na BR-280, em Rio Negrinho, após ser chamado pela nora para auxiliá-la em acidente

Zero Hora

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