"Foi um herói": homem morre atropelado enquanto ajudava nora após acidente em SC

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-280, em Rio Negrinho, Santa Catarina, na noite de segunda-feira (22). Joel Francisco Nunes prestava socorro à nora, Jéssica Aparecida Walickoski, que havia sofrido um acidente na rodovia.
Após a primeira colisão, Jéssica chamou o marido e o sogro para a auxiliarem enquanto ela aguardava pelo guincho. Quando os dois homens chegaram e permaneceram às margens da BR-280, por volta das 21h, um caminhão que se deslocava no sentido Rio Negrinho-Mafra perdeu o controle, atingindo Jéssica e Joel.
Jéssica lamentou a perda do sogro, cujo velório foi nesta terça-feira (23) na Capela Henvida de Rio Negro. O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (24) no Cemitério Municipal de Rio Negro.
— Meu sogro foi um herói para nós. Ele era uma pessoa incrível, me tratava como filha. Ele era um amor com a minha sogra, muito carinhoso com a gente. Ele tinha uma paciência, uma calmaria. Posso dizer que ele era um segundo pai para mim — disse Jéssica.
Entenda o caso
A primeira ocorrência foi registrada aproximadamente às 19h, quando Jéssica retornava do trabalho. O Renault Sandero que ela conduzia e um VW Gol colidiram na estrada.
A mulher saiu sem ferimentos da primeira batida e recusou atendimento médico. O motorista do Gol, um homem de 70 anos, e as duas passageiras que estavam no carro também dispensaram a ajuda.
Após o acidente, Jéssica pediu auxílio aos familiares, que a encontram na BR-280. Na estrada, a mulher e o sogro foram atingidos por um caminhão que perdeu o controle.
— O caminhão estava vindo sentido Rio Negrinho para Mafra. Ele freou e a carroceria virou em "S" e nos acertou. Meu sogro conseguiu empurrar o meu marido, que não se machucou feio. Na hora que ele foi me empurrar, o caminhão acertou nós dois, mas ele meio que me protegeu — disse Jéssica ao g1.
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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender ao acidente. Ao chegarem, os agentes encontram Joel inconsciente e em parada cardiorrespiratória, recebendo ajuda de profissionais de saúde que passavam pela rodovia. Segundo a corporação, o caminhão que causou a segunda ocorrência fugiu do local sem prestar socorro.
Joel foi levado para a Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, mas morreu em seguida.
Jéssica estava consciente no momento do atendimento. Ela foi imobilizada, resgatada e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o mesmo hospital, onde segue internada. O marido dela não sofreu ferimentos graves.