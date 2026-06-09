Em depoimento à polícia, motorista relata possível falha mecânica em ônibus que tombou na freeway

Uma possível falha mecânica no ônibus que tombou na BR-290, a freeway, em Glorinha, matando uma passageira e deixando outras 11 pessoas feridas, passou a ser uma das linhas de investigação da Polícia Civil após relato prestado pelo motorista do veículo. A hipótese ainda depende de confirmação pericial.

Segundo o delegado Alexandre Fleck, a informação surgiu a partir do depoimento do condutor, que relatou ter percebido um possível problema mecânico antes da saída de pista.

— Há indícios, não confirmados, de que houve uma possível falha mecânica no eixo traseiro. O motorista relatou essa situação. Acreditamos que a perícia poderá confirmar ou afastar essa hipótese — afirmou o delegado.

O acidente ocorreu na noite de sábado (6), no km 42 da freeway, no sentido Litoral-Capital. O ônibus da empresa Expresso Nordeste havia saído de Curitiba, no Paraná, e seguia para Porto Alegre.

Logo após o acidente, o motorista realizou teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. A perícia técnica deverá apontar as circunstâncias que levaram ao tombamento do ônibus.

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Em nota, a Expresso Nordeste informou que presta suporte às pessoas envolvidas e acompanha a ocorrência. A empresa afirmou ainda que aguarda informações oficiais e confirmadas sobre o caso para prestar esclarecimentos.

Relembre o caso

Ônibus saiu da pista e tombou. PRF / Reprodução

O tombamento aconteceu por volta das 22h20min. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista, percorreu cerca de 100 metros junto à defensa metálica e caiu em um barranco às margens da rodovia.

A passageira Cleuci Isabel Melo Brum, 69 anos, morreu em decorrência dos ferimentos. Outras 11 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave.

Segundo a atualização mais recente três vítimas permanecem hospitalizadas em decorrência do acidente. Duas estão internadas no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, e uma segue em atendimento em Santo Antônio da Patrulha. Todos os pacientes apresentam quadro estável.