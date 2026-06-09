Trânsito

Investigação
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Em depoimento à polícia, motorista relata possível falha mecânica em ônibus que tombou na freeway

Hipótese envolvendo eixo traseiro do veículo foi mencionada pelo condutor à Polícia Civil. Perícia deve confirmar ou descartar possibilidade

Airton Lemos

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