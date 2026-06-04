Colisão frontal entre carro e caminhão deixa dois mortos e quatro feridos na RS-287, em Tabaí

Duas pessoas morreram após um carro e um caminhão colidirem frontalmente no quilômetro 30 da RS-287, em Tabaí, no Vale do Taquari. O acidente ocorreu por volta das 3h desta quinta-feira (4).
As vítimas são o motorista e uma passageira do carro. Outras quatro pessoas, dois homens e duas adolescentes, que também estavam no veículo, ficaram feridas. Eles foram encaminhados para atendimento médico. Pelo menos dois estão em estado grave. As identidades também não foram divulgadas. O condutor do caminhão não se feriu.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a rodovia chegou ter bloqueio total em ambos os sentidos, mas por volta das 5h30min, o fluxo foi totalmente liberado.