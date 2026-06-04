Trânsito

Vale do Taquari
Notícia

Colisão frontal entre carro e caminhão deixa dois mortos e quatro feridos na RS-287, em Tabaí

Rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada, mas vou liberada por volta das 5h30min

Lucas de Oliveira

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