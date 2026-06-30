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Carros colidem contra poste, que cai sobre a pista e causa bloqueio na RS-118, em Viamão

Acidente ocorreu em trecho próximo da RS-040, no sentido Alvorada

Ian Tâmbara

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