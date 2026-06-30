Carros colidem contra poste, que cai sobre a pista e causa bloqueio na RS-118, em Viamão

Veículos colidiram em poste. Raí Quadros / RBS TV

Um poste caiu sobre a pista da RS-118, após ser atingido por um carro, e causa bloqueio total da rodovia no trecho próximo à RS-040, sentido Viamão-Alvorada, na Região Metropolitana. O acidente ocorreu por volta das 5h desta terça-feira (30).

Um Peugeot Escapade seguia em direção a Alvorada, quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu no poste, que caiu sobre a pista. O motorista do veículo que vinha atrás, um Onix, não viu o acidente e acabou colidindo no poste, já atravessado sobre a rodovia.

A passageira do Peugeot sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar.