Carro conduzido por zagueiro da base do Grêmio pega fogo após colisão na BR-290

Acidente bloqueou pista da BR-290, na altura da ponte do Rio Jacuí. PRF / Divulgação

Um carro pegou fogo após bater na traseira de outro veículo próximo à ponte do Rio Jacuí, na BR-290, entre Eldorado do Sul e Porto Alegre, no início da noite desta quarta-feira (10).

O automóvel era conduzido pelo zagueiro Nathan, 20 anos, das categorias de base do Grêmio.

O atleta, que voltava de uma partida disputada no centro de treinamento (CT) de Eldorado do Sul, não se feriu. Os ocupantes do segundo carro também não ficaram feridos.

À reportagem, Nathan disse que só teve tempo de sair do carro, sem conseguir resgatar pertences pessoais antes do início do incêndio.

O automóvel, um Chevrolet/Prisma, ficou praticamente destruído. O outro veículo, um Fiat/Toro, não sofreu maiores danos.

Carro ficou praticamente destruído. Ian Tâmbara / Agencia RBS

O acidente bloqueou a pista no sentido Interior-Capital, causando congestionamento na rodovia.