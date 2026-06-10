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Carro conduzido por zagueiro da base do Grêmio pega fogo após colisão na BR-290

Atleta, que voltava de jogo no CT de Eldorado do Sul, não se feriu

Ian Tâmbara

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