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Carro capota e caminhão invade estabelecimento comercial após acidente na RS-118, em Viamão

Rodovia tem bloqueio no trecho do km 37. Ninguém ficou ferido

Guilherme Milman

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