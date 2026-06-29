Carro capota e caminhão invade estabelecimento comercial após acidente na RS-118, em Viamão

Um acidente entre carro e caminhão causa bloqueio parcial na RS-118, no trecho do km 37, em Viamão, na Região Metropolitana. Os veículos colidiram no início da manhã desta segunda-feira (29).
Segundo relatos no local do acidente, o carro capotou após bater na lateral do caminhão de uma empresa de distribuição de carnes. O veículo maior invadiu a fachada de comércio de ferros e estruturas metálicas que funciona às margens da rodovia.
Não há relato de feridos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar orienta a circulação no trecho.
A pista está parcialmente bloqueada no sentido Viamão-Gravataí, próximo ao entroncamento com a RS-040.