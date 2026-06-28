Acidente entre ônibus e caminhonete na BR-386 deixa dois mortos no Vale do Taquari

Acidente de trânsito na BR-386, em Pouso Novo, Vale do Taquari, neste domingo (28) deixou duas vítimas fatais. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um acidente entre um ônibus e uma caminhonete neste domingo (28), na BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari, terminou com dois mortos. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, (PRF), uma S10 transitava no sentido capital-interior quando o motorista teria perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, colidindo com o ônibus. O motorista da caminhonete, de 64 anos, cuja identidade não foi divulgada, e a passageira, morreram no local, na altura do quilômetro 306 da rodovia.

O condutor do ônibus, da empresa Ouro e Prata, com placas de Porto Alegre, e os 19 passageiros, segundo a PRF, não sofreram lesões.

Após a colisão, o ônibus saiu da pista e colidiu com o guard rail. O trânsito ficou totalmente interrompido no momento do acidente, e depois liberado no sistema pare e siga. Em nota, a empresa se manifestou.

Leia a nota da empresa