Acidente com ônibus de passageiros deixa ao menos um morto e mais de 10 feridos na freeway

Um grave acidente envolvendo ao menos um ônibus com passageiros foi registrado no fim da noite deste sábado (6) na freeway.

Segundo informações preliminares, há ao menos um morto no local e entre 12 e 15 pessoas feridas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Curitiba, no Paraná, com destino a Porto Alegre. Ele saiu da pista e tombou por volta das 22h20min na altura do quilômetro 42, em Glorinha, no sentido Litoral-Capital — a PRF atualizou o município do acidente, inicialmente seria em Gravataí.

Ônibus saiu da pista e tombou na freeway. PRF / Reprodução

Além da PRF, prestam socorro no local equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Via Sul, concessionária que administra a rodovia.

*Matéria em atualização