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Acidente com capotamento deixa dois mortos na BR-386, no Vale do Taquari

Colisão ocorreu na tarde deste sábado, em Bom Retiro do Sul. Uma criança ficou ferida e foi levada ao Hospital de Estrela

Leandro Rodrigues

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