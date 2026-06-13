Acidente com capotamento deixa dois mortos na BR-386, no Vale do Taquari

Apesar do atendimento da ocorrência, trânsito flui sem bloqueios no local. Julia Amaral/RBS TV

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas e uma criança em estado grave na tarde deste sábado (13), na BR-386, em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. A colisão, seguida de capotamento, ocorreu por volta das 14h45min, no km 362 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um carro e uma caminhonete. Duas mortes foram confirmadas no local — de um homem e uma mulher.

Uma criança foi socorrida em parada cardiorrespiratória e encaminhada ao Hospital de Estrela. Os três eram ocupantes da caminhonete.

No outro veículo, estavam cinco pessoas: uma não se feriu, e as outras quatro tiveram ferimentos leves. Ainda conforme a PRF, o trânsito no trecho segue fluindo, apesar do atendimento à ocorrência.