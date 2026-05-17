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Vídeo mostra colisão de carreta contra mureta na BR-116, em São Leopoldo

Blocos atingiram veículos que trafegavam no sentido contrário; motorista do caminhão teve ferimentos leves

Maria Stolting

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