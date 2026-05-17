Vídeo mostra colisão de carreta contra mureta na BR-116, em São Leopoldo

Câmeras da Guarda Civil Municipal de São Leopoldo registraram o momento em que uma carreta colidiu contra a mureta que separa as pistas da BR-116. O acidente aconteceu no km 244 da rodovia, em São Leopoldo, próximo à ponte do Rio dos Sinos.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) atuam na limpeza da rodovia e na remoção da carreta. O trânsito ficou interrompido parcialmente nos dois sentidos, mas no início da tarde foi liberado no Interior-Capital. Segue a interrupção de uma faixa no sentido Capital-Interior.

Motorista perdeu o controle do veículo e bateu na estrutura. Reprodução / GCM São Leopoldo

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta com tanque cilíndrico que se deslocava no sentido ao Interior perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta divisória das pistas. Ele teve ferimentos leves.