Trensurb terá operação parcial e viagens serão complementadas com ônibus neste fim de semana

Viagens entre Canoas e Novo Hamburgo serão feitas de ônibus. Ian Tâmbara / Agência RBS

A Trensurb terá operação parcial neste final de semana. As alterações ocorrem em função de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no viaduto que passa sobre os trilhos próximos à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), na BR-116, em Canoas.

Por precaução, as viagens com as composições ocorrerão apenas entre as estações Mercado, em Porto Alegre, e Mathias Velho, em Canoas, neste sábado (23) e domingo (24). Linhas de ônibus vão complementar o trajeto até Novo Hamburgo, com parada em todas as estações e sem custo adicional.

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