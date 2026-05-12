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Senado aprova MP sobre renovação automática da CNH para bons condutores

Mesmo com a renovação automática, motoristas continuarão obrigados a realizar exames físicos e mentais. Texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Zero Hora

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